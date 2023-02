Eesti laskesuusatamise ajalugu teinud Tuuli Tomingas: see tulemus vähendab hakkamasaamise pinget

„See tulemus vähendab hakkamasaamise pinget. Sageli sa ei mõtle võistlushooajal sellele, kuidas sporti teha, vaid sellele, kuidas hakkama saada ja kust leida rahalisi vahendeid,“ ütles Eesti Päevalehele Tomingas, kelle sõnul on tulemus märgiline. „Kui peaksin miskipärast homme karjääri ära lõpetama, siis ma ei teeks seda kibestunult. Suvi otsa tegin selle nimel trenni – minu jaoks on see suur õnnestumine.“