FOTOD | Delfi ja Eesti Päevaleht võitsid spordiajakirjanduse parimate tööde konkursil kõige rohkem esikohti

Eesti spordiajakirjanduse 2022. aasta parimate tööde konkursi esikolmikud:



Spordiuudis:

1. Deivil Tserp (Õhtuleht) – „Nikolai Novosjolov sai musta kaardi. Kohtunik: ta ütles vene keeles, et „Ma annan sulle lõuga!““ 20 punkti

2. Mart Treial (Õhtuleht) – „KUMMALINE PERE: viiendik jalgpalliliidu liikmetest tegutseb muude spordialadega või on tühjad kestad“ 16 punkti

3. Madis Kalvet (Delfi/Eesti Päevaleht) – „Kaspar Taimsoo pöörased tunnid: Müncheni EM-ilt kiirkorras Tartusse enneaegsena sündiva lapse juurde“ 6 punkti



Kirjutava pressi publitsistika:

1. Gunnar Leheste (Delfi/Eesti Päevaleht) – „Kõne emale päästis süsimusta auku langenud tennisisti Katriin Saare elu“ 18 punkti

2. Martin Šmutov ja Priit Pärnapuu (Õhtuleht) – „KUS PEITUB VIGA? Eesti jalgpall kaotab iga aasta talendikaid noori ja vasturohtu pole leitud“ 15 punkti

3. Peep Pahv (Delfi/Eesti Päevaleht) – „Ukraina kergejõustikuliidu juht: me ei pea Vene sõdureid inimesteks, nende tapmine pole raske“ 11 punkti



Audiovisuaalse pressi publitsistika:

1. Urmo Soonvald, Kaur Kokk, Mikk Jürjens (Delfi) – „Lõvide vennaskond“ 19 punkti

2. Steiv Silm ja Rasmus Raidla – „VÕIDU NIMEL: FCI LEVADIA“ 7. osa: 3 treenerit, 2 vallandamist, 2 lahkumist. Kuidas see juhtus? 12 punkti

3. Ott Järvela – Olümpiaraadio (KUKU) 11 punkti



Kirjutava pressi võistlusülevaade

1. Jaan Martinson (Delfi/Eesti Päevaleht) – Artikliseeria Kristjan Ilvesest Pekingi olümpial 23 punkti

2. Kasper Elissaar (Soccernet.ee) – „Emotsionaalne Kalašnikovs on ahastuses: varem olid liigas klubid, kes tulid otse baarist ja võtsid kasvõi ühe punkti. Me ei saa mitte midagi“ 11 punkti

3. Märt Pilme (Pärnu Postimees) – „Kossutiimi juht ajaloolisest medalist: see on kindlasti kõvem kui mullune eestikate hõbe“ 10 punkti



Esikohapunktid teenis ka Ott Järvela (Soccernet.ee) lugu „Luup peale | See oli Messi õhtu. See oli Messi mäng. See oli Messi MM. Ja see on Messi jalgpall“.



Audiovisuaalse pressi ülekanne:

1. Jalgpalli MM-i ülekanded ERR-is 23 punkti

2. Laskesuusatamise Otepää MK-etapi ülekanded ERR-is 14 punkti

3. Johannes Vedru (ERR) – korvpalli EM-i ülekanded Vikerraadios 11 punkti



Kommentaar/kolumn

1. Ott Järvela (Soccernet.ee) – „Eesti ja maailma tippspordi kohustustest ja valikutest Venemaa sõjakuritegude valguses“ 21 punkti

2. Maarja Värv (ERR) – Olümpiablogid Pekingist 9 punkti

3. Priit Pullerits (Postimees/Jooksja) – „Vene sportlastele kriips peale“ 7 punkti



Esikohapunktid teenis ka Mart Treial (Õhtuleht) kommentaariga „Kui kiiresti me seekord laibad unustame?“.



Parim maakondlik lugu:

1. Maarius Suviste (Lõuna-Eesti Postimees) – „Põlva käsipallihing mõtleb vaikselt lõpetamisele“ 16 punkti

2. Lenel Karu (Tartu Postimees) – „Ukrainlased võitlevad Miss Valentine'i võimlemisturniiril pisaratega, Venemaa koondisel keelati osaleda“ 14 punkti

3. Lauri Habakuk (Pärnu Postimees) – „REPORTAAŽ ⟩ Higi, vaev ega ainumatki pisarat ehk Ainulaadne jõujuurikate võistlus Koidula koolis“ 10 punkti



Esikohapunktid teenis ka Anne Põder (Järva Teataja) looga „Ott Tänak tõi maailma täpseimale ralliennustajale kastanid tulest välja“



Spordifoto:

1. Tairo Lutter (Postimees) – Tuuli Tomingas Pekingi olümpial 20 punkti

2. Katariina Peetson (Soccernet.ee) – Oleksi Hoblekno väravatähistustähistus 9 punkti (1 esikoht)

3. Hendrik Osula – Rudy Fernandez korvpalli EM-il 9 punkti



Esikohapunktid teenis veel ka Karli Saul motokrossi pildiseeria eest ning Tairo Lutter Maicel Uibo teivashüppepilt ja fotoseeria Kelly Sildarust pargisõidu finaalis.