Eesti antidoping: Karmen Bruusil Mehis Virule tema tegevuse suhtes etteheiteid pole

Pressikonverentsil uuriti osalejatelt, kas Viru suhtes on uurimise algatanud ka politsei. Sellele vastas EADSE juhtivuurija Remo Perli. „Olen konsulteerinud erinevate õiguskaitseasutustega, et näha, millega on tegu ja kuidas reageerida. Kuna selle juhtumi puhul Karmen Bruusil oma treeneri tegevuse suhtes etteheiteid pole, siis vähemalt esialgsetel andmetel pole ka alust karmima menetluse algatamiseks,“ vastas Perli. „See ei tähenda aga seda, et kui kogumina tekib nägemus või vajadus (menetluseks), siis võib see järgneda.“