AJAJOON | Pikad läbirääkimised ja vastutulelik käsipalliliit. Kuidas leidis Kalev/Cramo nädalaga euromänguks saali?

Möödunud nädala kolmapäev. Kalev/Cramo korvpallimeeskond võitis FIBA Europe Cupi otsustavas mängus Den Boschi 73 : 63 ning tallinlased said teada, et nad kohtuvad veerandfinaalis Bambergi Brosega. FIBA ajakava järgi pidi esimene kohtumine toimumas Tallinnas 8. märtsil ja teine 15. võõrsil. „Kümmekond päeva enne matši Den Boschiga tegime kontrollkõned saalide osas ja saime aru, et läheb keeruliseks. Muidugi me ei tahtnud ära sõnada, aga saime ülevaate. Vaatasime mängu ära ja siis kirjutasime FIBA-le, et Tallinnas pole 8. märtsil vaba saali ja kuidas minna edasi,“ meenutas Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask.