Treener Mehis Viru sai kergejõustikus tähtajatu tegutsemise keelu. Teigamägi: uurimine algas sellest, mis toimus Karmen Bruusiga

Otsus põhines treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3)* nõuete rikkumisel. Kergejõustikutreener Mehis Viru on korduvalt ja pika perioodi jooksul oluliselt rikkunud treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3) nõudeid ning treeneri kutsenõudeid. Mehis Viru rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina.

Viis kuud kestnud uurimise tulemusel jõudis distsiplinaarkomisjon järeldusele, et kergejõustikutreener Mehis Viru on rikkunud treenerite eetikakoodeksi nõudeid ja on koodeksi p VIII kohaselt sellega rikkunud ka treeneri kutsenõudeid. Rikkumised toimusid pikema aja jooksul ning mitme sportlase suhtes (sh alaealine). Tulenevalt eraelulistest andmetest on menetluses osalenud inimestele lubatud tagada anonüümsus, distsiplinaarkomisjonile on need isikud teada.