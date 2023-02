ML-i PÄEVIK | PSG supertrio ei toimi. Kas Neymari pingile naelutamine aitaks? Mida teha Messiga?

Praegune PSG on nagu 2002. kuni 2007. aasta Madridi Real. Ülemaailmseid megastaare on külluses, kuid soovitud tiitleid ikkagi ei tule. Teoorias võiks ju iga maailma klubi soovida endale ründetriot, kuhu kuuluvad Lionel Messi, Kylian Mbappe ja Neymar. Reaalsuses tähendab see, et kaitses mängitakse kolme mehega vähemuses ning nii on raske Meistrite liigat võita. PSG tänavune Meistrite liiga teekond peaks praeguseks olema sisuliselt läbi, kuid Müncheni Bayern ei suutnud oma ülekaalu lihtsalt ära vormistada. Mis saab aga edasi? Kes tuleb pingile jätta? Kas ees ootab suur skandaal?