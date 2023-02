VIDEOBLOGI | Operatsioonil käinud Henry Sildaru alustas taastusravi rasket teekonda

„Ristatisideme vigastus ei olnud loomulikult osa plaanist, kuid elu viskab meie teele erinevaid takistusi. Ma ei võtnud seda väljakutset vastu rõõmsalt vastu, kuid olen valmis seda ikkagi vastu õstma. Ma tean, et see teekond ei ole lihtne, kuid olen selleks valmis,“ kirjutas Sildaru seekordse videoblogi kohta.

„Henry tunneb end praegu hästi. Arutasime omavahel ka, mida ta tahab edasi teha. Tema nägemus on selline, et ta soovib ikka tähtede poole liikuda. Minu kohus on pakkuda talle seda võimalust. Eks see tule keeruline ja pikk protsess, kuid võtame selle ette,“ sõnas operatsiooni järel Tõnis Sildaru Delfi Spordile.



„Taastusravi hakkab ilmselt olema meeletu. Statistika järgi peaks meestel olema korduvvigastuse oht väiksem. Praegusest olukorrast on tuline kahju. Henry oli väga õhinat täis ning areng näitas mõnusat kasvu. Rennisõidus oli ta suutnud edukalt maanduda juba kaks duublit. Eks ta ole ikka pettunud, kuid ta ei näita seda eriti välja. Tema soov on võimalikult kiiresti uuesti lumele saada.“