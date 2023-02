Moldova suurklubi peab tähtsa euromängu riigipöörde hirmus suletud uste taga

Põhjuseks Moldovas valitsev poliitiline olukord. Moldova president Maia Sandu ütles esmaspäeval, et Venemaa kavandab Moldovas vägivaldset riigipööret. Tema sõnul kavatseb Venemaa kaasata sõjalise ettevalmistusega inimesi, sealhulgas Venemaa, Valgevene, Serbia ja Montenegro kodanikke, et rünnata valitsushooneid ja vahetada riigis välja senine demokraatlik võim, vahendas Delfi.

Arvestades, et Belgradi Partizan on Serbia suurklubi, kelle fännid on ka avalikult jalgpallimängudel Venemaale sõjas Ukrainaga toetust avaldanud , ei soovinud Moldova riik Partizani poolehoidjaid staadionil näha.

Nii toimub euromäng tühjade tribüünide ees. Sheriffi klubi teatas, et kõikidele pileti ostnud poolehoidjatele makstakse raha tagasi. Euroopa jalgpalli katuseorganisatsioon UEFA kinnitas omapoolses teates, et mängule pealtvaatajaid ei lubata. „UEFA on suhtluses mõlema klubi ja olukorraga seotud ametnikega. Rohkem kommentaare me praegu sel teemal ei anna,“ seisis teates.