BLOGI | Vägev! Tuuli Tomingas saavutas MM-i tavadistantsil kuuenda koha!

„Rajal sain näha, et jumal hoidis mind, sest kõik lasud olid märgi ääres. Mõtlesin, et päris äge oleks neli nulli lasta täna. Tundsin, et sõidupool on täna okei. Tagantjärgi ikka mõtled, et oleks võinud seal rohkem tõugata, aga arvan, et läks kenasti. Viimases tiirus olid pinged maas, sest medalimängu enam sekkuda ei saanud. Ka pime kana leiab tera,“ lausus õnnelik Tomingas, kes tegi karjääri parima sõidu.