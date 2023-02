Taas PSG-d kummitanud klubi endine täht tegi Meistrite liigas ajalugu

Suuremat osa kohtumisest domineerinud Bayerni võiduvärav sündis 53. minutil, kui vahetusmees Alphonso Davies tsenderdas vasakult äärelt palli trahvikasti. Kingsley Coman suunas mänguvahendi täpse löögiga PSG puuriluku Gianluigi Donnarumma külje alt võrku. PSG noortesüsteemis üles kasvanud ning klubis profikarjääri alustanud Coman on varemgi Bayerni särgis endist tööandjat kummitanud. 2020. aasta Meistrite liiga finaalis tõi just Comani tabamus Bayernile PSG ees tiitli.

Ühtlasi tegi prantslane eurosarjas ajalugu. Coman pidas eile oma 50. kohtumise Meistrite liigas ning on selle ajaga maitsnud võidurõõmu 39. mängus. Ükski teine mängija ei ole Meistrite liigas esimesest 50-st mängust nii palju võite teeninud.

Bayerni peatreenerit Julian Nagelsmanni üllatas võõrustajate passiivsus. „Me ei arvanud, et Pariisi tiim nii passiivne on. Tegime hea avapoolaja,“ rääkis ta kohtumise järel. „Pärast pausi jätkasime hästi, aga siis tasakaalustus jõudude vahekord. Kuid need kaks korda, mil nad meid ohustasid, olid nad suluseisus.“