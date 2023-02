TÄNA DELFI TV-s | TalTech/Optibet võõrustab kodus Viimsi/Sportlandi

Ühisliiga tabelis hoiab võõrustaja TalTech 8 võidu ja 13 kaotusega 11. kohta. Viimsi arvel on 14 võitu ja 10 kaotust, mis annab neile kuuenda positsiooni. TalTech ja Viimsi on sel hooajal liigas vastamisi läinud korra, kui detsembri keskpaigas võttis Viimsi 101:75 võidu. Viimati kohtusid nad mõni päev hiljem Kaamos karikavõistluste poolfinaalis, kus Devin Harrise viimaste sekundite korv tõi Viimsile napi 75:74 võidu.

„Taltech on viimasel ajal näidanud väga head mängu ja viimasest viiest mängust neli kätte saanud. Kindlasti on nad praegu paremas seisus kui hooaja alguses,“ sõnas mängu eel Viimsi abitreener Kristjan Evart. „Oluline on kuidas suudame toime tulla nende liidritega.“