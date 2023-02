OTSE DELFI TV-s | TalTech juhib lõpuveerandi eel Viimsi vastu kümne punktiga

Paf Eesti - Läti korvpalli ühisliigas on hetkel vastamisi TalTech/Optibet ja Viimsi/Sportland. Kodumeeskond tabas juba avapoolajal 11 kaugviset ja juhtis 20 minuti järel 51:42. Kolmanda veerandi lõpuks oli TalTechi edu 71:61. Delfi TV teeb kell 18.30 TalTechi spordihoones alanud kohtumisest otseülekande. Otsepilt on nähtav Delfi Kogupaketi tellijatele.