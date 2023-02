Keenia MM-ralli toimumine on ohus

Järgmisel kuul pidi Keenias toimuma Ekvaatori ralli, mis on Aafrika autoralli meistrivõistluste osavõistlus. Kuid riigi autoliit teatas, et valitsus pole neile eraldanud lubatud summasid ning rahalise kitsikuse tõttu jääb sõit ära. Kuna rallikalender on üsna tihe, siis väga suur tõenäosusega jääb Ekvaatori mõõduvõtt sootuks ära. Ent too võistlus on viimastel aastatel olnud Safari MM-ralli peaproov, mistap kerkisid tumedad pilved ka selle sõidu ümber.