Noored suusakaksikud sihivad koos maailma tippu. „Eestis jääb konkurentsi väheks“

Nende tugev pool on töökus, samas tuleb jälgida, et koormused ei kasvaks üle jõu käivaks. Mul on olnud väga andekaid suusatajaid, kes on aja jooksul trennist kadunud, aga tulemusi teevad ikkagi need, kes on töökad. Oluline, et sportlased püsiksid terved, siis saab ka tulemusi vormida. Treening ilma enesetunnet jälgimata ja arvestamata on suureks ohuks võistlusperioodiks endale haigusi ligi meelitada. Valitsema peab tasakaal – sportlase ülesanne on lisaks oma treeningkava täitmisele jälgida ka oma enesetunnet ning vajadusel tuleb treeningplaane korrigeerida. Naissportlased on üldjoones kohusetundlikumad kõiki treeninguid joonest-jooneni ära tegema. Üldiselt on hea, kui jõuab teha umbes 85-90 protsenti ettekirjutatud treeningkavast ning ülejäänu osas oleks tegevus paindlik, arvestades tekkida võivaid olukordi.