Suurimad muutujad kahe hooaja vahel: FCI Levadia koosseis ja FC Flora kontor

26. veebruaril Paide kunstmuruväljakul peetavas Superkarika finaalis lähevad vastamisi mullune karikavõitja Paide Linnameeskond ning meister FC Flora. Juba 3. märtsil pannakse pall mängu ka kõrgliigas. Avamatšis jooksevad väljakule tiitlikaitsja Flora ja eelmisel hooajal esiliiga võitnud Harju JK Laagri. Mis seisus aga hooajale vastu minnakse? Florat peetakse suurimaks soosikuks. Koosseisus on muudatusi toimunud vähe, kuid samas kontori poolelt vaatavad paljuski vastu uued näod. Florakate peamine konkurent FCI Levadia on tuulutanud mitmel rindel. Koosseisu osas tundub nende leerist uudiseid tulevat kuni viimase minutini. Kahe kange peamisteks konkurentideks on sarnaselt mullusele Paide ja Nõmme Kalju.