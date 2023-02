Jaak Salumets kritiseeris Eesti korvpalli: liiga palju mänge, liiga vähe trenni

„Mõttemaailm on, et me tahame ainult mängida, me räägime küll oma korvpallist, aga tegelikult me teeme selleks väga vähe, et see oma korvpall tõesti hakkaks õitsema,“ rääkis Salumets.

Eesti korvpallimaastik on vanameistri sõnul killustunud ja samal ajal, kui suurema rahvaarvuga Lätis on meeskondi kuus, on Eestis neid tervelt üheksa. „Praegu nii, et mängud käivad üheaegselt, nii et neid ei jõua isegi telerist jälgida,“ nentis Salumets.

Tõsist tööd teevad Salumetsa hinnangul praegu viis-kuus Eesti korvpalliklubi, kuid püsib mentaliteet, et mida rohkem mänge seda uhkem. „Mina küsisin kogu aeg nende mängijate ja treenerite käest, kumb on odavam, kas vigastusi ravida või teha korralik trenn?“ sõnas ta.

„Praegu mängijad ei saa enam aru, mida nad mängisid päeva lõpuks,“ tõdes Salumets ma mäletan seda hetke, kui Eesti koondis mängis Poolaga Poolas, öösel kell kolm istus ta lennukile, lendas Lätti, et mängida Põhja liiga mäng ära. See ei ole normaalne,“ lisas ta.

„Kui sa istud ja kuulad neid omanikke, siis nad ütlevad, et mängida on vaja. No ei ole vaja, neid mänge on nii palju, et pealtvaatajaid ei suuda enam jälgidagi neid mänge,“ rääkis Salumets.