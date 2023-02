AMETLIK | Tartu maraton toimub täispikkuses ja originaalrajal

Ta lisab, et kuigi Palu-Elva lõik on maratoniraja kõige kesisem, siis reedeks ja laupäevaks lubab lumelisa. „Oleme optimistlikud ja kõik märgid näitavad, et reedel ja laupäeval sajab lund. Musta stsenaariumi korral ehk juhul kui lund ei tule, oleme valmis ka selleks, et katame need mõned sajad meetrid lumevaeseid lõike omal jõul,“ tõdeb ta.