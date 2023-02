Türgi hotellis puhkes massikaklus Ukraina ja Venemaa jalgpallurite vahel

Petrunin sai kakluses näohaavu, kahtlustatakse ka roidemurdu. Kehavigastusi said ka kolm Minaj klubi esindajat, kirjutab gazeta.ru.

Baza Telegrami teatel puhkes kaklus seetõttu, et Minaj klubi mängijad nõudsid, et Šinniku meeskonna juht laulaks Ukraina hümni.

Ukraina portaal sport24.ua väidab omakorda, et kakluse põhjustas ebaviisakalt käitunud venelane. Ajakirjanik Roman Bebekh teatas, et agressorriigi esindaja oli purjus ja käitus agressiivselt. „Venelane keeldus vabandamast, mille järel anti talle peksa. Sellega asi ei lõppenud. Häbistatud jalgpallur kutsus appi oma meeskonnakaaslased ning puhkes massikaklus, mille võitsid ukrainlased,“ teatas Bebekh.

Kakluse järel kutsuti hotelli politsei ja kiirabi. Nüüd on Royal Seginuse hotellis alaliselt valves kaks politseinikku.

Pärast intsidenti tegi avalduse ka Venemaa riigiduuma kehakultuuri- ja spordikomitee esimees Dmitri Svištšev: „Kaasaegses ühiskonnas on konfliktid, mis põhinevad rahvuslikel alustel ja erinevatel vaadetel, täiesti vastuvõetamatud. Peame mõistma juhtunu põhjuseid. Miks ei pandud meeskondi erinevatesse hotellidesse? Kuid isegi ühes hotellis on võimalik majutus korraldada nii, et kahe meeskonna teed ei ristuks,“ sõnas Svištšev.