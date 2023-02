Pärnu toetab sõudjate olümpiaettevalmistust 30 000 euroga

Praegu on pärnakatest paarisaerulise neljapaadi võistkonna kandidaadid Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak ning meeste kergekaalu paarisaerulise kahepaadi võistkonna kandidaat Ander Koppel. Kes lõpuks olümpiamängudele pääseb, pole veel teada, olümpiamängudeks treenib rohkem sportlasi.

„Pärnu on läbi aastakümnete olnud Eesti sõudmise tugipunkt. Soovime, et meie sõudjad teeksid Pariisi olümpiamängudel hea tulemuse. Kuna selleks on uusi võistluspaate vaja, siis aitame,“ ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.