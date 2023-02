TÄNA | Jalgpalli meistrite liigas algavad kaheksandikfinaalid: PSG võõrustab Bayernit

PSG jaoks on suurim küsimärk, kas nende ründetäht Kylian Mbappe saab täna osaleda. Eilse treeningu tegi prantslane igatahes kaasa.

„Me ei tea veel, kas Kylian on meie koosseisus. Kui ta on, siis ta ka mängib,“ lausus PSG boss Christophe Galtier esmaspäeval.

Samuti on pisut kahtlane Lionel Messi osalemine, kuid ka argentiinlane osales eilsel treeningul.

Galtier usub, et avamänguga ei otsustata selles paaris veel midagi. Lisaks ei pea ta sakslasi favoriidiks.

„Ma ei usu, et Bayern on favoriit, võimalused on 50-50. Keegi ei pääse edasi pärast avamängu,“ lausus Galtier pressikonverentsil.