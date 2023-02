OTSEBLOGI | Milan läks Tottenhami vastu kiirelt juhtima, PSG on hädas Bayerni kõrge survega

Enne mänge

PSG jaoks on suurim küsimärk, kas nende ründetäht Kylian Mbappe saab täna osaleda. Eilse treeningu tegi prantslane igatahes kaasa.„Me ei tea veel, kas Kylian on meie koosseisus. Kui ta on, siis ta ka mängib,“ lausus PSG boss Christophe Galtier esmaspäeval. Samuti on pisut kahtlane Lionel Messi osalemine, kuid ka argentiinlane osales eilsel treeningul.

Galtier usub, et avamänguga ei otsustata selles paaris veel midagi. Lisaks ei pea ta sakslasi favoriidiks. „Ma ei usu, et Bayern on favoriit, võimalused on 50-50. Keegi ei pääse edasi pärast avamängu,“ lausus Galtier pressikonverentsil.

Kui PSG on näidanud viimasel ajal ebakindlat mängu, siis suurepärases hoos Bayern püsib kaotuseta juba viis kuud. Viimati kaotas Saksamaa tippklubi mullu 17. septembril. Thomas Müller hindab seda võitluspaari väga kõrgelt. „Kaks väga tugevat meeskonda väga heade mängijatega. Kahjuks ei pääse üks edasi. See on jalgpalli jaoks suur mäng,“ ütles Müller.

Tottenham läheb AC Milaniga mängule vastu 1:4 kaotuse pealt Leicester Cityle. Tottenhami boss Antonio Conte tunnistab, et meeskonna mäng on tänavu olnud ebastabiilne. „Mõnikord tunnevad mängijad end motiveerituna, teinekord on aga nii suure surve peal, et nad ei suuda hästi mängida. Vahel teevad hea esituse ja siis kukuvad nad ootamatult kokku, kui tunnevad liiga suurt survet. Me töötame selle kallal, tahame muuta oma mängijad vastupidavamaks,“ lausus Conte. Nii Tottenham kui AC Milan hoiavad hetkel koduliigas viiendat kohta.