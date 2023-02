Tänak teenis oodatult maksimumpunktid. „Ta võib tänavu olla alistamatu“

„Tänaku võistluseelseid kommentaare kuulates ja jälgides tema kehakeelt meeskonnaga suhtlemisel oleks võinud arvata, et nad on sügaval kriisirežiimil ja mängu nimi on kahjude piiramine. Tundub aga, et see on Tänaku moodi – ta on nii keskendunud ja paneb kõik enda ümber nii kõvasti pingutama, et kui ralli algab, ei jää enam naljadele või tühistele asjadele ruumi.“