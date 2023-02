OTSEBLOGI | Johannes Thingnes võitis MM-il neljanda kulla!

Mehed on senisel MM-il välja jaganud kaks medalikomplekti. Nii sprindi kui jälituse võitis norralne Johannes Thingnes Bö. Kokku on norralased võitnud kuuest medalist viis, sest sprindis oli teine Tarjei Bö ja kolmas Sturla Holm Lägreid. Jälituses tõusis Lägreid teiseks, kolmandana lõpetas rootslane Sebastian Samuelsson. Kuna Norra võitis Oberhofis ka 4 × 6 km segateate, siis on Johannes Thingnes Böl võimalus võita sel MM-il juba neljas kuld ja Lägreid jahib neljandat medalit. Neist esimese stardinumber on 11 ja teisel 21.