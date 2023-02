BLOGI | Bö võitis MM-il neljanda kulla. Siimer näitas suusakiirust, Heldna läks treeneriga tülli ja Zahknalt hooaja halvim sooritus

Järgmised viis meest jätsid tiirudes üles ühe märgi. Teine oli Bö koondisekaaslane Sturla Holm Lägreid (+1.10,7), kes võttis sel MM-il neljanda medali, ja kolmas rootslane Sebastian Samuelsson (+1.11,1). Neile järgnesid prantslane Quentin Fillon Maillet (+1.31,9), sakslane Benedikt Doll (+2.09,6) ja šveitslane Niklas Hartweg (+2.31,8). Bö võimsust näitab seegi, et puhta suusaaja vaates oli paremuselt teine mees šveitslane Jeremy Finello, kes kaotas norralasele1.46,5.

Eestlaste võistlus ebaõnnestus juba esimeses kahes tiirus, kus nii Rene Zahkna, Kristo Siimer kui ka Robert Heldna jätsid üles kolm märki. Nii ei mahtunud poolel võistlusmaal ükski eestlane 80. parima sekka. Mõõduvõtu teises pooles pilt natuke paranes ja koondise parimana oli Siimer lõpuks 57. (5; +8.00,7). Sealjuures näitas ta päeva kiiruselt 30. puhast suusaaega. „Suusasõit oli väga hea, hüppasin üle oma varju. Tänan selle eest hooldemehi, ilma nendeta poleks see võimalik. Laskmises võtsin kahes tiirus liiga palju trahve. Rada oli pehme, suusk oli kinni, aga tiirudeks sai pulsi alla. Tegelikult oli lihtne tiir,“ lausus 23-aastane Siimer ERR-i otseülekandes.

Robert Heldna oli 85. (4; +11.03,4). Noore eestlase väitel läksid tal eelneval õhtul suusad risti peatreeneriga. „Tekkisid lahkhelid, emotsionaalselt oli raske end kokku võtta. Natuke jama. Ma poleks pettunud, kui oleks keegi teine [täna sõitma] läinud, aga neid asju peaks rääkima varem, kui tund enne ülesandmist. Ütlen ausalt välja, et olen kuri. Need suhted läksid eile koledaks,“ vihjas Heldna eeldatavasti sellele, et peatreener Fjodor Svoboda tahtis viimasel hetkel saata võistlusele Raido Ränkeli. „Tahaks pingevabamalt ja lõbusamalt asju teha.“