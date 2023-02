Parteide spordilubadused | Kuidas tuua lapsed liikuma?

Martinson analüüsib ülimalt primitiivselt parteide lubadusi, kindlasti on põhjuseks ka varasem kogemus lubaduste andmise ja reaalsuse vahel. Tuleb tunnistada, et poliitilised lubadused ongi valimiste ajal pigem ideede ja pealkirja põhised ning reaalne sisu peitub tihti nende programmide taga. Siiski jääb Martinson oma analüüsis pelgalt pealkirjade juurde kinni. Miks?

Valimisideid pannaksegi kirja selleks, et neid ühiselt arutada ja analüüsida, et ajakirjanikud tunneksid huvi, mis ühe või teise idee taga peitub? Jah, kõiki punkte võiks ju kenasti pikemalt lahti kirjutada, aga need ei mahu niiviisi programmidesse ja valijad ei suuda seda mahtu hallata. Ideede taga peituvate programmide analüüs ongi suuresti erialaajakirjanike töö, et avalikkusele välja tuua ambitsioonikamad ideed, neid lahata ja detailseid küsimusi esitada, mitte pealiskaudselt vahtu ajada ning hindeid panna. Täielik jura, kui kasutada ajakirjanik Martinsoni enda sõnu.

Omalt poolt olen üritanud läheneda sporditeemade lahkamisel sisulise poole pealt, ehk mis on probleemid ja millised võiksid olla lahendused. Minu hinnangul on üks peamine oleviku ja tuleviku probleem noorte vähene liikuvus. Seega on ilmne küsimus, kuidas rohkem lapsi nakatuda huviharidusega tegelema ja ka sportima, sest tõesti, ainult kooli kehalise tundidest jääb väheks. Et rohkem lapsi saada sportima, peame tegelema hoopis rohkem laste senise värbamismetoodikaga huvitegevusse. See tähendab, et me peame spordiklubidega minema hoopis jõulisemalt lasteaedadesse ja koolide algklassidesse kohale huvitegevust tutvustama.

Mida selleks vaja on? Raha, loomulikult, aga selleni veel jõuame