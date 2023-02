Paide Linnameeskond palkas Eesti noortekoondise poolkaitsja

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams sõnas, et teoks saanud ülemineku näol on tegemist järjekordse tulevikku vaatava käiguga.

„Oskar on kõrge potentsiaaliga noor poolkaitsja ning tal on olemas väga head omadused ja eeldused tegemaks oma positsioonil tugev karjäär,“ sõnas Kams klubi koduleheküljel. „Kontrolliva poolkaitsjana on tema trumpideks mängulugemine nii ründe- kui kaitsefaasis ning palliga tegutsemine. Olulise omadusena tuleb Oskari puhul eraldi välja tuua tema oskus uut infot vastu võtta ning oma tegevusi nii väljakul kui treeningutel vastavalt sellele väga kiiresti kohandada.“