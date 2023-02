Maailmameistrite väärilise suusapaari saab soetada Eestist

Maailmas on viis suuremat suuski tootvat brändi, mille tehased on Austrias, Prantsusmaal ja Norras. Ettevõtete parimad insenerid on välja töötanud erinevad retseptid, mille alusel suusad valmivad ning nende täpne koostis on Lukertšenko kinnitusel ärisaladus. Igapäevaselt tippsuusatajatele ning võistkondadele Swix ja Toko määrdesoovitusi jagav mees avaldab, et mõnede brändide kallimad mudelid koostatakse pea sajast erinevast komponendist.

Tippsuusa hinna dikteerib tehnoloogia

„Kui norrakate Madshus suuskade konstruktsioon on peamiselt vahtplastist, siis näiteks Salomon on valinud hoopis teise tehnoloogia ja kasutab ära karboni kärje kergust ja omadusi ning jätab ruumi ka õhule. Fischeritel on puukärg ja õhk ning erinevaid komponente, millega mõjutatakse suusa jäikust, kulbi kõrgust ja palju muud. Osadel mudelitel on suusaninas ovaalne auk, mille kohta ka paljud uurivad, aga see on pigem disaini osa,“ ütleb määrdespetsialist. Tippsuusa tunneb ära hinnasildi järgi, kallimad maksavad jaekaubanduses üle 700 euro.

Õige suusa valimine nõuab aega

Valik sõltub küll ka eelarvest, aga ka eelistatud sõidustiilist ja lõpuks suusataja enda füüsilistest parameetritest. Vastavalt inimese kaalule erineb ka suusale avaldatav surve ning see on üks faktor, millega tehased mudeleid tootes arvestavad. Õige jäikusega paari leidmine on üks võtmeküsimusi, sest sellest oleneb nii suusa juhitavus kui sõidumugavus.

„Pikkuse osas on uisusuusk sõitjast umbes 10 cm võrra pikem ja klassikatehnika jaoks mõeldud suusk võiks olla 25 cm pikem. MK-etapil kasutatakse üldiselt universaalse pikkusega suuski ja mängitakse jäikusega. Meeste klassikatehnika suusk on vahemikus 200 - 205 cm ja naistel 195 cm,“ avaldab Lukertšenko ja lisab, et vabatehnika suusk on vastavalt 190 cm pikkune meestel ja 180 cm naistel.

Suusatootjate tase on ühtlane