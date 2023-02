Djokovici fännid saatsid serblase üle nalja visanud tennisistile tapmisähvardusi

Australian Openi direktor Craig Tiley avalikustas turniiri järel, et Djokovicil oli tagareies olnud koguni kolme sentimeetri suurune rebend.

Üks neist, kes jutte Djokovici tõsisest vigastusest ei uskunud, oli Rodionova. Ta kirjutas sotsiaalmeedias: „Nii et mul on lihases kolmesentimeetrine rebend ja ma olen seda asja uurinud. Homme peaks minuga kõik korras olemas.“

Päev hiljem kirjutas Rodionova, et Djokovici fännid olid talle selle nalja järel tapmisähvardusi saatnud.

Austraalia tennisist lisas, et kõnealune vigastus on nii tõsine, et enamus inimesi ei suudaks isegi mitte kõndida.