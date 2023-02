TIPPHETKED | Tartu Ülikool seljatas Eesti-Läti liigas Pärnu Sadama

Tartu Ülikooli spordihoones said paremini minema võõrustajad, kes Tomas Pavelka ja Märt Rosenthali vedamisel võitsid esimese neljandiku 26:18. Teisel veerandaja keskpaigas oli tartlaste edu veel seitse silma (37:30), aga siis said külalised 591 pealtvaataja ees kaitse pidama. Võõrustajad sopsasid viimasel viiel minutil vaid ühe korvi, kuid sellest hoolimata läksid nad kahe poolaja vahelisele puhkusele 40:37 eduseisus.