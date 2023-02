Nädal piiri taga: Mihkel Varblasele väliskarjääri esimene suur võit, Kevin Saar valiti MVPks

Esimest hooaega võõrsil mängiva temporündaja jaoks oli see väliskarjääri esimeseks tiitliks. Klubi jaoks on see kuues karikavõit, viimati krooniti nad enne tänavust võitu karikavõitjaks aastal 2014, kirjutab Volley.ee nädala ülevaates. Karikafinaalis oli Hypo Tirol tulemusega 3:0 (25:18, 25:17, 25:18) üle Union Raiffeisen Waldviertelist. Varblane tõi finaalis kuus punkti (+3), sh neli blokki.