Ralliportaal: Tänaku võit on konkurentide jaoks kurjakuulutav

„Tänak ei olnud endiselt autoga täielikult rahul ja hoolimata sellest, et ta ei langenud kogu nädalavahetuse esikahest väljas, võitis ta ralli 18 kiiruskatsest vaid ühe. Kuid Tänak kasutas oma kogemusi ja sihikindlust, et saavutada võit, mis ületas Wilsoni [tiimijuht Malcolm Wilson - toim.] ootused,“ kirjutab Dirtfishi rallispets Luke Barry.

Ralliajakirjanik on kindel, et Tänaku võit on konkurentide jaoks kohutav uudis, sest eestlane tegi Ford Puma roolis alles oma teise ralli.

„Asjaolu, et ta [Tänak] suutis saavutada rallivõidu, kuigi kõik asjad talle selgelt ei meeldinud, oli ühtaegu täiesti tähelepanuväärne, aga ka väga hirmutav, kui te just ei sõida ega tööta M-Spordis. Ta sõidab oma parimate päevade tasemel, mis on väga kurjakuulutav, kui mõelda, et parim on temalt ja Pumalt veel tulemas,“ arutles Barry.

Kiita said ka Breen ja Hyundai tiimijuht

Lisaks Tänakule sai kiita ka Hyundai meeskonna poole kohaga sõitja Craig Breen, kes saavutas teise koha. „See oli Breenilt tohutu avaldus. Ainus küsimus, mis praegu õhku jääb, on see, mida ta suudaks, kui sõidaks Hyundaiga terve hooaja? Paraku saame selle vastuse kõige varem ehk 2024. aastal.“

Barry tunnustas ka Hyundai bossi Cyril Abitebouli, kes julges teha Neuville`i kasuks tiimikorralduse, mis seekord küll oma eesmärki ei täitnud.

“Sõltumata sellest, kas nõustute või ei nõustu selle tiimikorraldusega (arvan, et see oli nutikas käik), ei karda Abiteboul olla julge ja teha seda, mida ta peab tegema, et Hyundai taas edu saavutaks,“ kirjutas Barry.

Hooaja kolmas etapp sõidetakse Mehhikos 16.–19. märtsini.