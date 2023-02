Neuville: võinuksime võita, kuid Tänakul oli parem stardipositsioon

Neuville usub, et Hyundai on ka järgmisel etapil Mehhikos kõrges konkurentsis. „Stardime Mehhikos kolmandana. Ma arvan, et on võimalus võidelda poodiumi eest, võitmise kohta ma ei tea. See on selle meistrisarja raskus: on sõitjaid, kes tulevad mõnele üksikule rallile kohale. Ogier suudab kindlasti võidu eest võidelda. Minu ülesanne on olla järjekindel ja lõpetada oma põhikonkurentide ees,“ märkis Neuville.