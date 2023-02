DELFI ROOTSIS | M-Sporti boss: Tänak paneb meie tiimi pinge alla, aga temaga saab hakkama. Järveoja on kordi hullem

Rootsi ralli järgsel pressikonverentsil tunnistas M-Sporti pealik Richard Millener, et võidukihutamisel triumfeerinud Ott Tänak lubas meeskonna pinge alla panna ja kõigil stressi tekitada ning on selles suurepäraselt õnnestunud. Samas polevat see paha, sest kõik tahavad muuta auto võimalikult kiireks, samavõrd suruvad tagant ka teised tiimid.