Stabiilsuse leidnud Kristian Kullamäe: töötan selle nimel, et mängida Euroliigas

„EuroCupi taseme üle ei saa kurta ja saan iga nädal tugevaid kohtumisi. Aga mu eesmärk on mängida samal tasemel nagu [Sander] Raieste ja [Maik-Kalev] Kotsar. Töötan selle nimel,“ ütles Eesti Päevalehele sel hooajal Leedu klubis Lietkabelis leiba teeniv Kristian Kullamäe, et tema pikem siht on Euroliigasse jõudmine. Korvpalluri eelmised aastad läksid üle kivide ja kändude, sest hooaegadel 2018–2021 möllas ta Saksamaa ja Hispaania esiliigades. Mullu jäi ta Hispaania kõrgliigasatsis Burgos statisti rolli ja pahatihti jäi tagamängija mängupäevale üles antud koosseisust välja.