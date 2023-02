VIDEOD | Super Bowli parimad reklaamid näitasid taas taset. 30 sekundi eest tuli lauale panna 6,5 miljonit eurot

Super Bowli reklaamid on alati omaette kunstiteosed. Kuna iga sekund on kulla hinnaga, siis tulebki suurelt panustada. Fox Sports andis seekordse Super Bowli eel AP-le teada, et 30-sekundilise reklaami eest tuli sel korral maksta seitse miljonit USA dollarit ehk 6,5 miljonit eurot.