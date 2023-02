Kas lubab väravaid? Nõmme Kaljuga liitus tipuründaja Promise „Batman“ David

„Promise David liitub meie esindusvõistkonnaga Maltalt, kus esindas seni Sirens FC ja Valletta FC jalgpalliklubisid. Kõigest 21-aastane mängija on omandanud jalgpallihariduse Kanadas ning jõudnud pallida ka USA ja Horvaatia pinnal. Tipuründes tegutsev noormees sõlmis meiega 3-aastase lepingu ning tema potentsiaali arvestades võib uskuda, et kõik eeldused Eesti liigas läbi löömiseks on olemas,“ teatas Nõmme Kalju oma kodulehel.