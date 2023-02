Võidukas FC Barcelona suurendas Madridi Reali ees edumaad

Kohtumise ainsa värava lõi 18. minutil poolkaitsja Pedri, kelle tabamusele tegi eeltöö Robert Lewandowski. 20-aastase Pedri jaoks oli see sel hooajal La Ligas kuuendaks tabamuseks.

Turniiritabelis on Barcelonal liidrina 56 punkti. Ühe kohtumise vähem pidanud Madridi Real on teine 45 punktiga. Kolmandat kohta hoiab Real Sociedad 39 punktiga. Ka neil on võrreldes Barcelonaga üks kohtumine vähem peetud.