VIDEO | Kansas City võitis Super Bowli, Mahomes sai taas MVP tiitli

Kansas City klubile oli see ajaloo jooksul kokku kolmandaks tiitliks. Esimene trofee võideti 1970. aasta hooajal. Mahomesi juhtimisel on Kansas City’l praegu käsil aga suurepärane ajastu. Viimasest neljast Super Bowlist on mängitud koguni kolmel. Kaks aastat tagasi toimunud finaalis jäädi aga 9:31 alla Tampa Bay Buccaneersile.