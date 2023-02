ROOTSI RALLI KOKKUVÕTE | Hingemattev samm tiitli poole. Tänak: see oli üks mu emotsionaalsemaid võite

Sedavõrd laia naeratust, kui pärast Rootsi ralli võitu poodiumil auto katusele roniv Ott Tänak näole manas, kohtab harva. Teisalt tundus, et tal hakkas kurgus kriipima, kui M-Sporti bossid ta sülelusse võtsid. Uus mees Richard Millener (tiimi pealik) ja vana hea Malcolm Wilson (tiimi omanik), kes on Tänakut sinnasamusesse saatnud (ja vastupidi) ilmselt rohkem kordi, kui maailm teab, kuid austus teineteise vastu seejuures ainult süveneb. M-Sport kasvatas Tänaku üles, saatis ta laia maailma MM-tiitlit võitma ja kutsus siis tagasi. N-ö kadunud poeg hülgas Hyundai, naasis koju ja näitas, milleks ta võimeline on. „Lahe, et näitasime suurtele tiimidele tagatulesid,“ kuulutas Tänak poodiumil.