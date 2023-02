Edukale nädalavahetusel tagasi vaadates tõdes Ilves, et kolmanda kohaga lõppenud võistlus näitas täpselt kätte koha, mida on järgmiseks hooajaks vaja parandada. Väikese mäe võistlusel poodiumile kerkimine tähendas Ilvese sõnul aga seda, et Planica MM-il on nüüd ühe võimaluse asemel hoopis kaks.