DELFI ROOTSIS | M-Spordi pealik: mul oli kogu aeg tunne, et Tänakul on veel üks käik juurde panna

„Tunne on ülimalt hea, tegime kõik, mis võimalik ning tasuks esikoht. Jah, Tänaku panus võitu on seekord ehk suurim, kuid meie tiimi liikmed lõid talle selle võimaluse,“ sõnas Millener Delfile. Viimati sai M-Sport võidurõõmu maitsta mullu Monte Carlos, kus triumfeeris vanameister Sebastien Loeb. Pärast seda on tiim kirja saanud vaid ühe poodiumikoha.