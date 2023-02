Ott Tänak kerkis MM-sarja ajaloo kümne parima sekka

Võitude osas on läbi aegade kõige edukamaks meheks üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kes on võitnud 80 rallit. Teine on kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier 56 esikohaga. Kolmandat kohta hoiab soomlane Marcus Grönholm 30 võiduga.