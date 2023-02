Hyundai pealik luhta läinud tiimikäsklustest: meil oli kolm eesmärki

Ralli järel kommenteeris WRC+ eetris olukorda Hyundai pealik Cyril Abiteboul . „Ma naeratan, sest punktikatsele minek oli üpris sündmusterohke. Meil oli kolm eesmärki: esimene oli võita punktikatse, mis ka juhtus, sest me tegime kõvasti tööd, et auto pärast eilset pettumust just sel katsel heaks saada,“ sõnas prantslane. „Teine eesmärk oli saada kaks autot poodiumile, mis on suur saavutus. Kõige tipuks tegime oma elu natuke keerulisemaks, tahtes anda Thierr'yle võimalust üldarvestuses natuke paremaid võimalusi - see ei tulnud välja.“

„Ma arvan, et me oleks teinud tiimi perspektiivist õiget asja. Kui sa võitled sõitjate tiitli peale, siis sa tahad anda sõitjatele maksimaalselt võimalusi,“ lisas Hyundai juht. „Aga Kiiruse Jumal (god of speed) tahtis teisiti ja mulle meeldib ka Kiiruse Jumal! Muidugi jääb see tulemus kehtima. Thierry tegi siiski suurepärase tagasituleku, olles alustanud rallit natuke tagasihoidlikumalt - see on ka tema jaoks suurepärane lugu!“