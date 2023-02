BLOGI JA FOTOD | Tänak ja Järveoja võitsid Rootsi ralli! Hyundai tiimikäsklused ei andnud tulemust

Pühapäev: SS16 võitis Rovanperä, kes jõudis kolmandal kohal asuvast Neuville’ist 1,1 sekundi kaugusele. Tänak oli teine (+1,5). Finišis avaldas Tänak, et katse keskel kadusid tema autol pidurid ära. Edu Breeni ees kasvas siiski 11,6 sekundi peale.

SS17-l sõitis võimsalt Neuville, kes saavutas katsevõidu ja kasvatas Rovanperä ees edu 7,1 sekundi peale. Tänak oli neljas (+6,9), Breenile andis ta tagasi 3,1 sekundit. „Peaks kõik korras olema. Keeruline katse, aga tunne on hea,“ rääkis Tänak finišis. SS17 järel selgus, et Katsuta katkestab punktikatse eel ralli mootoriprobleemide tõttu.