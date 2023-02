DELFI VIDEO LEEDUST | Kristian Kullamäe mõnesajapealisest Eesti fänniarmeest: kuulete ise, mis siin toimub. Ebareaalne!

Eestlasi oli kohal nii palju, et saal müüdi välja ja algselt ukse taha jäänud kauplesid välja seisukohad. „No näed... Kuulete ise, mis siin toimub. Ebareaalne! Väga lahe, et nii paljud eestlased mind toetavad ja see teeb südame soojaks. Poleks oodanud seda. Vägev! Olen sõnatu,“ tõdes Kullamäe peale kohtumist.