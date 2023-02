DELFI LEEDUS | Õhtu, mis jättis Kullamäe sõnatuks! Eesti fänniarmee ajas Leedu liigamängus saali lõhki

16.55 | „See saal on eriline peldik!“ tuli kokkuvõtlikult üle ühe hoonesse jõudnud fänni huulte, kellele vastas vastu jalutanud kaastoetaja „Oot, mehed, õlut ei müüda.“ Kullamäe rääkis enne kohtumist siinkirjutajale, et Leedu kõrgliigas väiksemat saali ja linna pole. Ise tahaksin öelda, et väikese linnatiiru põhjal meenutas Pasvalys üliräämas ja koledat Valgat, aga tõtt-öelda teeksin sellega Valgale liiga. Kuid juba mõned minutid enne mängu algust kahtlane, kas kõik Eestist kohale sõitnud huvilised mahuvad istuma. Nii läkski.