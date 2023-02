PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Kiirete rallide kuningas Ott Tänak on teel ajalooliselt vägeva saavutuseni

Ott Tänakul ja Martin Järveojal on võimalus tõusta nende rallimeeste hulka, kes võitnud MM-sarjas taliralli kolme erineva autoga. See tähendab, et tegemist on tõelise lumekuningatega. Saavutus tõstaks eestlased samale pulgale legendaarsete Björn Waldegardi ja Jar-Matti Latvalaga. Sümboolselt vägeva saavutuseni jõudmiseks on kõik trumbid nende kätes. Mõistagi tuleb selleks pühapäeval lõppev Rootsi MM-ralli võita.