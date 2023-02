DELFI ROOTSIS | M-Sporti pealik: edu võti on olnud Tänak, kuid ka autost saab palju välja pigistada

„Teadsime, et autol on potentsiaali, oli mullugi. Ja teisalt on Tänakul oskusi seda potentsiaali ära kasutada,“ sõnas Millener Delfile, kuid tunnistas ausalt, et edu võti on siiski Tänak. „Eks ta kihuta võimete piiril, aga samas on ka auto selline, kust võib piisavalt palju välja pigistada. Nende kahe kombinatsioon on sedavõrd tugev, et võit poleks üllatus.“