Pärast ebaõnnestunud hooaega M-Sportis taas Hyundaisse naasnud iirlane Craig Breen on mõneti üllatunud, et juhib uues tiimis esimest sõitu tehes Rootsi rallit, kui pool võistlusmaast on läbitud. Tema ainus taktika, kuidas hoida kolme sekundi kaugusel paiknevat Ott Tänakut seljataga, on gaas põhja suruda.