Ekspert on hämmingus, et Norra laskesuusatajad läksid MMil taktikaga alt

Luchsinger on väga üllatunud, et Norra naised alustasid eile väga kiiresti ja maksid selle eest lõivu viimasel ringil ja lasketiirudes.

„Mind üllatab tõesti see, et nad tegid täiesti vastupidiselt sellele, mida soovitasime pärast eelmise aasta analüüsi,“ ütleb Luchsinger NRK-le ja jätkas: „Mind lennutati Oberhofi, et teha teaduslik analüüs, kuidas võistlustel tuleks käituda. Saime teada, et seal tuleb suhteliselt rahulikult alustada ja pigem viimasel ringil, pärast mida enam laskmist ei ole, kõvasti panna.“